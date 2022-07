L’Ukraine accuse Poutine d’avoir « craché au visage » de l’ONU et de la Turquie en attaquant Odessa

L’Ukraine a aussitôt prévenu que la Russie assumerait "l’entière responsabilité" en cas d’échec de l’accord sur les exportations de céréales.

Un porte-parole de l’administration de la région d’Odessa, Serguiï Bratchouk, a affirmé que deux des missiles de croisière avaient été abattus par la défense antiaérienne.

Le centre de l’Ukraine n’a pas été épargné

Le centre de l’Ukraine n’a pas été épargné non plus avec une reprise samedi des frappes russes qui ont tué trois personnes. Treize missiles de croisière russes lancés depuis la mer sont tombés près de la ville de Kropyvnytskyi située dans la région de Kirovograd, a annoncé son gouverneur Andriy Raikovytch. Des infrastructures ferroviaires et un aérodrome militaire ont été ciblés, selon lui. "Neuf militaires ukrainiens ont été blessés et un soldat a été tué", ajoute-t-il.

L’accord sur le déblocage des céréales, signé vendredi sous l’égide de l’ONU et de la Turquie, doit permettre d’exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine.

Dès vendredi, l’Ukraine a fait part de ses doutes quant à la bonne foi de la partie russe. C’est désormais "la responsabilité de l’ONU" de garantir le respect de l’accord, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, disant s’attendre à "des provocations, à des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux".

La principale mesure découlant de l’accord est la mise en place de "couloirs sécurisés" afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands, que Moscou et Kiev s’engagent à "ne pas attaquer", a expliqué un responsable des Nations unies. Il sera valable pour "120 jours".

Les négociateurs ont toutefois renoncé à nettoyer la mer Noire des mines - principalement posées par les Ukrainiens pour protéger leurs côtes. L’ONU a précisé que des "pilotes ukrainiens" ouvriraient la voie aux cargos dans les eaux territoriales.

Crucial pour l’exportation des céréales

"Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d’Odessa, les accords et les promesses qu’elle a faites à l’ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko.

En tirant des missiles sur Odessa, le président russe a "craché au visage du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président turc Recep (Tayyip) Erdogan, qui ont déployé d’énormes efforts pour parvenir à cet accord", a-t-il ajouté.

Il a affirmé que Moscou assumerait "l’entière responsabilité" de l’échec de l’accord.

"Si l’accord conclu n’est pas respecté, la Russie assumera l’entière responsabilité de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale", a prévenu le porte-parole.

Cet accord doit soulager les pays dépendants des marchés russe et ukrainien - 30% du commerce mondial du blé à eux deux.