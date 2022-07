Dramatique accident de canoë sur le lac Veluwe aux Pays-Bas: 2 touristes et leur fille de 5 ans décèdent, la grande sœur de 7 ans rescapée

Une fillette de 7 ans a été retrouvée dans l’eau, flottant avec une bouée. Elle a été hospitalisée. "Elle est en sécurité", a déclaré un porte-parole des secours à AD.nl ce vendredi.

Les recherches pour retrouver les autres occupants du canoë ont permis de découvrir peu après le corps de la mère de famille, âgée de 32 ans. Les tentatives pour la réanimer se sont avérées vaines. Le cadavre du père (42 ans) a quant à lui été repêché vers 22h00, a précisé la police.

Le corps sans vie de la fille aînée retrouvé ce vendredi

Celle-ci et les garde-côtes néerlandais, appuyés par des hélicoptères et des embarcations de sauvetage dotées d’un sonar, poursuivaient ce vendredi les recherches afin de retrouver la quatrième membre de la famille, une autre fillette, âgée de 5 ans, et qui se trouvait également à bord du canoë de location. La mauvaise nouvelle est tombée en début d’après-midi: son corps sans vie a également été repêché, annonce l’Algemeen Dagblad .

La police n’exclut pas que l’accident ait été causé par une embarcation plus rapide qui serait passée à proximité du canoë, et qui a été retrouvée sur une petite île du lac. Selon un porte-parole de la police, les quatre membres de la famille - dont l’identité n’a pas été révélée - ne portaient pas de gilet de sauvetage.

Le Veluwemeer est l’un des lacs de bordure, créé après l’assèchement partiel de l’IJsselmeer, l’ancienne Zuiderzee, une mer intérieure aujourd’hui fermée par la grande digue du Nord.