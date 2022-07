Guerre en Ukraine: environ 15.000 Russes sont morts dans la guerre en Ukraine, selon la CIA

"Et les Ukrainiens ont également souffert - probablement un peu moins", a--til ajouté, évoquant toutefois "des pertes considérables". Il n’existe pas de données actuelles des services officiels en Russie sur le nombre de morts.

D’après le chef de la CIA, le regroupement des forces russes dans le Donbass indique, du moins pour le moment, que l’armée a tiré les leçons des échecs du début de la guerre, qui dure maintenant depuis près de cinq mois. "D’une certaine manière, l’armée russe est revenue à une situation plus confortable - en utilisant son avance et sa puissance de feu sur de longues distances pour tenir les cibles ukrainiennes à distance et les détruire efficacement, et pour compenser les faiblesses militaires qu’elle a toujours".