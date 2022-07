Un ex-présentateur télé, condamné à 9 ans de prison en Belgique, gracié par le roi Willem-Alexander

La Cour d’appel d’Anvers avait condamné en juin 2019 l’ex-présentateur de la NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging) à neuf ans de prison pour avoir participé à l’importation de 467 kilos de cocaïne via le port d’Anvers. Il avait également été condamné à une amende de 90.000 euros.

L’ancien présentateur de 60 ans, que l’on voyait fréquemment à la télévision dans les années 1980 et 1990, a cependant été autorisé à sortir de la prison néerlandaise de Nieuwegein un an et demi plus tôt que prévu, quelques heures après avoir été gracié par le roi néerlandais Willem-Alexander. Ce dénouement a été rendu possible grâce à la compagne du sexagénaire, qui avait introduit un recours en grâce.

«Je n’arrive toujours pas à le comprendre»

Geert-Jan Knoops, un des avocats de l’ancien présentateur, a souligné, sur NPO Radio 1, qu’il est exceptionnel que quelqu’un soit gracié aux Pays-Bas.

"Dans ce cas en particulier, parce que M. Masmeijer a été condamné pour un fait très grave, bien que son implication ait toujours été contestée. C’est donc un événement très spécial", a déclaré Me Knoops.

Selon M. Knoops, la grâce n’est accordée que dans des "cas exceptionnels". "On peut penser à des circonstances extraordinaires qui n’étaient pas connues auparavant du tribunal ou de la cour d’appel, ou à des circonstances qui ont fait que quelqu’un mène, ou mènera, une vie différente", estime l’avocat.

M. Knoops n’a pas encore eu de contact avec Masmeijer. Aucun des deux ne connaît la raison de cette grâce.

La grâce a été une grande surprise pour Masmeijer, explique-t-il dans De Telegraaf. Il a d’abord cru qu’on le menait en bateau lorsqu’un employé de la prison lui a dit qu’il serait libéré immédiatement. "Je n’arrive toujours pas à le comprendre", déclare l’ancien présentateur, qui plaisante en disant que lorsqu’il est parti en voiture avec sa petite amie Anita, il lui a dit: "Mets les gaz, avant qu’ils ne changent d’avis!".