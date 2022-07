Plus d’un demi-siècle plus tard, le programme Artémis doit marquer le retour des Américains sur cet astre, dont la première femme et la première personne de couleur.

Artémis 1 ne comportera toutefois pas encore d’astronaute à bord. La mission est destinée à tester la nouvelle fusée géante de la Nasa, SLS, dont ce sera le premier vol, et la capsule Orion à son sommet, où un équipage sera installé dès Artémis 2.

Le décollage doit avoir lieu depuis Cap Canaveral, en Floride.

La capsule, une fois propulsée par la fusée, ira jusqu’à la Lune, où elle se placera en orbite avant de revenir sur Terre.

La mission, selon la date définitive de lancement parmi les trois annoncées, pourra durer de 39 à 42 jours.

Orion a déjà volé dans l’espace une première fois pour un test, en 2014, lancé à l’époque par une fusée Delta IV. Elle avait effectué deux tours de la Terre, notamment pour tester son bouclier thermique.

Mais cette fois, la capsule reviendra de beaucoup plus loin et devra donc supporter lors de son retour dans l’atmosphère terrestre des conditions bien plus extrêmes: une vitesse de près de 40.000 km/h et une température "moitié aussi chaude que le Soleil", a souligné lors d’une conférence de presse Mike Sarafin, en charge de la mission à la Nasa.

Outre ce premier objectif, la mission doit démontrer la capacité du vaisseau à opérer dans l’espace lointain et à être récupéré après son amerrissage dans l’océan, au terme du voyage.

Le décollage d’Artémis 1, initialement prévu plus tôt cette année, a dû être repoussé afin de terminer un test sur l’aire de lancement, en juin.

Artémis 2 est pour le moment programmée pour 2024. Première mission avec des astronautes à bord, elle n’atterrira pour autant pas encore sur la Lune mais en fera simplement le tour.

Cet honneur sera réservé à l’équipage d’Artémis 3, mission prévue au plus tôt en 2025.

La dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune remonte à Apollo 17, en 1972.