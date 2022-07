Les trois jeunes hommes tués sont âgés de 16 ans, 18 ans et 20 ans, a précisé à l’AFP le procureur d’Angers Éric Bouillard.

La rixe, qui a eu lieu en trois temps, aurait éclaté vers 01H00 du matin dans le centre-ville d’Angers pour se terminer peu avant 03H00 sur l’esplanade Coeur de Maine, près du château d’Angers.

"La police est intervenue une première fois vers 1H00 du matin" suite à un appel pour des jeunes filles importunées par le suspect. "Mais quand la police est arrivée, l’homme était parti et c’était calme", a indiqué à l’AFP samedi en fin d’après-midi M. Bouillard.

Un peu plus tard, "il revient à nouveau et il est éconduit assez fermement par des membres du groupe (...) Il revient une troisième fois" vers le groupe, cette fois avec un couteau, a poursuivi le magistrat, selon lequel "on ne sait pas" si les trois jeunes gens tués sont ceux qui l’avaient évincé précédemment. "L’altercation n’est pas liée à un tapage", comme évoqué dans un premier temps, a affirmé le procureur.

Appelés à 2H50 dans le secteur "Coeur de Maine", les policiers ont découvert "une foule importante et parfois agressive, avec des jets de projectiles sur les services intervenants", avait fait savoir dans la matinée M. Bouillard dans un communiqué.

"Victime chacune d’un coup de couteau au thorax", les trois victimes étaient "en arrêt cardiorespiratoire" à l’arrivée des secours qui n’ont pu les réanimer, selon le magistrat.

"La personne désignée comme étant l’auteur des coups de couteau" a d’abord été interpellée "par des personnes présentes" sur les lieux, subissant "alors des violences avant d’être prise en charge par la police municipale puis les secours", selon le procureur.

Hospitalisé, le suspect a été placé en garde à vue mais n’était pas en état de s’exprimer samedi matin. Le procureur a précisé samedi soir que le suspect "n’était pas gravement blessé", sans être en mesure de préciser s’il avait pu être entendu dans la journée.

«Effroi et tristesse»

L’enquête a été confiée aux policiers de la sûreté départementale d’Angers.

"Effroi et tristesse après la rixe survenue à #Angers. Mes pensées sont tournées vers les familles des victimes", a réagi sur Twitter l’ancien maire (Horizons) d’Angers, Christophe Béchu, devenu début juillet ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne.

"Choqué par l’agression mortelle qui a eu lieu cette nuit à #Angers, dont les circonstances exactes restent à déterminer. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches", a écrit de son côté le député d’Angers François Gernigon (Horizons), élu lors des dernières législatives, dans un message posté sur Twitter.

Inaugurée en 2019 et proche du centre-ville, l’esplanade Coeur de Maine, où se sont produits les faits, est un vaste espace de verdure récréatif de 3.000 m2 sur les bords de la rivière Maine, très fréquenté en particulier aux beaux jours.

La ville a annoncé samedi la "fermeture de l’esplanade le temps de l’enquête et du nécessaire recueillement".