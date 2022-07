Invasion de l’Ukraine: des missiles russes tirés depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia

"La situation (à la centrale) est extrêmement tendue et la tension s’accroît de jour en jour. Les occupants y amènent leur machinerie, y compris des systèmes de missiles avec lesquels ils ont déjà frappé de l’autre côté de la rivière Dnipro et sur le territoire de Nikopol", à 80 km au sud-ouest de Zaporijjia, a-t-il indiqué.

500 soldats russes sur place

Selon lui, jusqu’à 500 soldats russes se trouvent toujours sur le site de la centrale".

Ils "contrôlent le site", a-t-il assuré.

"Des équipements lourds (chars, véhicules blindés), des occupants et des camions chargés d’armements et d’explosifs restent stationnés sur le site de la centrale", a assuré M. Kotin, estimant "insuffisante" la pression pour les faire partir et critiquant en particulier l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Son directeur général Rafael Grossi a insisté jeudi, selon un communiqué, sur "l’importance" que l’AIEA puisse se rendre dans la centrale afin de mener "des opérations essentielles de sécurité, de sûreté et de protection de la plus grande centrale nucléaire de l’Ukraine".

L’Agence n’a pas pu s’y rendre depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février.

Le site est occupé par les forces russes mais le personnel ukrainien continue de l’opérer, a précisé le communiqué, évoquant une situation "extrêmement difficile" à cause de la "pression constante sur le personnel".

«Craintes croissantes» concernant les conditions des employés ukrainiens

M. Grossi a réitéré ses "craintes croissantes" concernant les conditions dans lesquelles se trouvent ces employés et l’"impact de telles conditions sur la sécurité et la sûreté de la centrale".

En 2021, la centrale fournissait 20% de la production annuelle ukrainienne d’électricité et 47% de celle produite par le parc nucléaire ukrainien.