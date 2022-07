Guerre en Ukraine: ce que l’on sait des méthodes des «camps de filtration» russes

«Interrogatoires brutaux»

Plusieurs témoignages recueillis par des médias internationaux font état, depuis quelques mois, de camps russes, principalement situés dans la région du Donbass , où les déplacés ukrainiens qui y sont emmenés, doivent patienter des jours et subir des interrogatoires, avant d’être envoyés en Russie. Ces camps sont destinés à identifier ceux qui sont soupçonnés de liens avec les autorités de Kiev.

"Selon des témoins", et l’OSCE qui s’inquiète de la situation, la procédure "implique des interrogatoires brutaux et des fouilles corporelles humiliantes", évoquant un développement "alarmant".

Fouilles corporelles, mises à nu

Selon le magazine géopolitique GEO , les civils ukrainiens qui y sont emmenés sont notamment photographiés et doivent remplir un questionnaire portant sur leurs relations avec l’armée ukrainienne et leurs opinions politiques, avant d’être amenés à la frontière russe. Il est en de même pour les empreintes digitales, qui sont relevées, les pièces d’identité saisies. Cela va même au-delà. L’armée russe s’empare, toujours selonGEO, des téléphones des civils, fouille leur contenu et exige les mots de passe des appareils électroniques et réseaux sociaux.

Anna Zaytseva, enseignante de français à Marioupol a été interrogée et fouillée à nu lors de son évacuation de la ville. "Après qu’ils m’ont demandé de me déshabiller, ils ont vu un tatouage où il est écrit ‘La vie est belle’ en français. Ils ne pensaient pas que c’était du français mais de l’allemand. Ils y voyaient là la preuve que j’avais, d’une manière ou d’une autre, des liens avec les nazis", confie-t-elle à France 24 .

L’objectif est apparemment de déterminer si les personnes ont combattu du côté ukrainien ou ont des connexions avec le régiment Azov ou les autorités ukrainiennes. "Si c’est le cas, ces personnes sont séparées des autres et souvent disparaissent purement et simplement", soulignent les experts

Un million d’Ukrainiens déportés

Lorsque les Ukrainiens parviennent à passer les tests de filtration, ils reçoivent un document frappé des lettres FP - Filtration Point - qui permet de se déplacer "librement" à l’intérieur et autour de la région de Donetsk.

Sans surprise, le Kremlin nie l’existence de ces "camps de filtration", les qualifiant de "mensonges". Moscou assure de son côté que son seul but est de permettre aux civils d’"évacuer" des "zones dangereuses".

Kiev dénonce depuis plusieurs semaines des "déportations" qui auraient touché plus d’un million d’Ukrainiens.

Au niveau international, ces camps font l’objet de sévères récriminations. Ils sont même parfois comparés aux camps de concentration de l’Allemagne nazie.

Il existe "environ 20 structures de ce type", estime Yevhenii Tsybalium, ambassadeur de l’Ukraine auprès de l’OSCE, cité dans le document.