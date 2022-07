Le permis de conduire français aligné sur le modèle belge?

Alors que la Belgique parle du modèle français comme possibilité, l’inverse est en train de se produire chez nos voisins.

Ce mardi 12 juillet 2022, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a déclaré dans un entretien qu’il allait lancer « une réflexion sur la mise en place d’un permis probatoire sur le modèle du permis belge ». « Il permettra de conduire en semaine, en journée et pas le week-end par exemple, si on a prouvé avoir un niveau de maîtrise de la conduite suffisant. C’est une réflexion qui devra encore être discutée et approfondie avant de décider de son éventuelle mise en œuvre. »

Chez nous, le permis probatoire est délivré à la suite d’une condamnation si un juge décide de limiter la déchéance du droit de conduire.

Quatre types de limitations existent alors: le permis restreint à certaines catégories de véhicules, l’interdiction de conduire les jours fériés et les week-ends, conduire uniquement si le véhicule est équipé d’un éthylotest antidémarrage et le permis est délivré si le déchu a réussi l’examen pratique des tests de réintégration.

Alors la Belgique va-t-elle inspirer la France? Réponse dans les mois qui arrivent...