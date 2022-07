CJUE: l’avocat général tance la Belgique pour son refus d’extrader un ex-ministre catalan

Tout comme ce dernier, Lluis Puig est poursuivi en Espagne pour son implication dans l’organisation du référendum d’indépendance de la Catalogne, tenu le 1er octobre 2017 en toute illégalité selon Madrid.

Les autorités judiciaires espagnoles ont émis un mandat d’arrêt européen (MAE) à son encontre, mais en janvier 2021, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé de ne pas remettre Lluis Puig à l’Espagne, entre autres parce qu’il risquait de ne pas bénéficier d’un procès équitable dans ce pays. Le parquet général avait accepté ce raisonnement, en s’abstenant de se pourvoir en cassation.

Dès lors, la Cour suprême espagnole a demandé à la Cour de Justice de l’UE si ce refus était bien fondé. L’avocat général Jean Richard de la Tour rendait son avis ce jeudi: ce refus n’est pas fondé si l’existence de "défaillances systémiques ou généralisées" du système judiciaire de l’État membre d’émission n’est pas démontrée, a-t-il considéré.

Les juges devront encore se prononcer sur cet avis qui ne les lie pas, mais en général, ils le suivent. L’arrêt est attendu dans les prochains mois.

Selon des médias espagnols, la Cour suprême espagnole s’est pourvue devant la Justice européenne dans le but d’éviter que Carles Puigdemont et ses autres anciens ministres Toni Comin et Clara Ponsati, eux aussi exilés en Belgique, échappent à leur tour à une extradition. Ces trois derniers ont été élus en 2019 au Parlement européen, mais leur immunité parlementaire a été levée l’an dernier. Il y a peu, la Cour de Justice de l’UE la leur a rétablie, mais de manière provisoire dans l’attente d’un jugement au fond.