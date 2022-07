Huit enfants, âgés de 9 à 13 ans seulement, ont été surpris en train de saccager une école de Bron, en France, ce 12 juillet 2022.

Tables et chaises au sol, fournitures scolaires et cuvettes de WC abîmées… Les dégâts sont très importants et la réparation va coûter des milliers d’euros.

"Que font ces enfants livrés à eux-mêmes le soir dans la rue? Les parents devront s’en expliquer. Nous n’excluons aucune possibilité", déclare le maire de la ville qui explique avoir porté plainte et avoir saisi le procureur.

Jémérie Bréaud a déclaré sur RMC qu’il allait recevoir les enfants et les parents concernés: "Je dois les recevoir en début de semaine prochaine pour mettre un cadre, leur dire que ce qu’il s’est passé est intolérable".

"Que font des enfants de cet âge-là le soir sans surveillance? Quand on est parents, qu’on fait des enfants, c’est pour s’en occuper, pas pour qu’ils soient dehors à 21h. S’ils ne comprennent pas que ce qu’ils ont fait est mal, ça ne sert à rien. On a tous fait des erreurs dans notre jeunesse, mais il faut que cela leur serve de leçon pour que plus tard, ils n’aient pas le sentiment d’impunité. Les plus fautifs pour moi, ce sont les parents", ajoute la maire.

Que font des enfants de cet âge-là le soir sans surveillance? Quand on est parents, qu’on fait des enfants, c’est pour s’en occuper, pas pour qu’ils soient dehors à 21h