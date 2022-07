Il s’agit déjà de la troisième vague d’annulations de vols de Lufthansa cet été. La compagnie allemande avait d’abord annulé plus de 3.000 vols pour les mois de juillet et août, puis 770 autres liaisons pour la semaine se terminant jeudi (14 juillet). Désormais, 2.000 annulations supplémentaires viennent s’ajouter pour une période de six semaines.

Le porte-parole a expliqué qu’il s’agissait avant tout de soulager les pointes de trafic du matin et du soir. À ces heures, les services au sol des plates-formes sont surchargés, ce qui oblige les avions à attendre et les bagages à rester sur place. Ce sont surtout les liaisons courtes vers des destinations en Allemagne ou dans les pays voisins pour lesquelles il existe des alternatives terrestres qui sont annulées, a expliqué le porte-parole.

D’autres compagnies aériennes du groupe Lufthansa, telles que Swiss Air Lines et Eurowings, ont déjà coupé dans leur offre estivale. Brussels Airlines a fait de même en annulant près de 700 vols en juillet et en août, bien que, selon la direction, cela ait été fait pour répondre à la demande des pilotes et du personnel de cabine qui souhaitaient une réduction de la charge de travail.

De nombreuses compagnies aériennes et des aéroports en Europe, qui ont souvent licencié des employés pendant la crise du coronavirus, ont du mal à trouver rapidement de nouveaux travailleurs alors que le trafic aérien se redresse.