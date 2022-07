L’Islande met en place une nouvelle réglementation pour la chasse à la baleine

"Les études ont montré qu’une baleine touchée par un harpon explosif mettait jusqu’à 25 minutes à mourir. Ces souffrances sont complètement inacceptables pour des animaux d’élevage. Ces nouvelles réglementations en faveur du bien-être animal montrent vraiment une avancée dans la bonne direction", explique Sharon Livermore, directrice de la conservation marine au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

Les changements de réglementation pour la chasse à la baleine se fondent sur l’article 21 de la loi islandaise sur le bien-être animal, qui excluait jusqu’à présent les mammifères marins. L’article 21 stipule que les animaux doivent être tués rapidement et sans douleur et qu’il faut leur éviter toute souffrance ou tout stress inutiles. En plus de ces dispositions, les baleiniers sont désormais obligés de filmer leur chasse et de partager la vidéo non éditée avec la MAST. Des vétérinaires spécialisés devront également être à bord des navires afin d’observer et de documenter les chasses à compter de l’année prochaine.

"Les dirigeants islandais ont clairement décidé de s’intéresser à la façon dont les baleines étaient tuées dans leurs eaux et ont montré de l’intérêt pour ces êtres sensibles. Une telle décision nous permet d’espérer la fin définitive de la chasse à la baleine en Islande très prochainement", se réjouit Sharon Livermore.