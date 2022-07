Gironde: près de 1.000 hectares de forêt brûlés dans deux incendies

Selon les pompiers, le feu a pris vers 16H00 sur "un terrain compliqué" et par un "vent tournoyant", ce qui a rendu leur intervention difficile.

Quatre avions bombardiers d’eau, qui ont effectué une cinquantaine de largages avant la nuit et qui reprendront leur rotation mercredi matin, une cinquantaine de véhicules et quelque 320 pompiers ont été mobilisés, selon les pompiers et la sécurité civile. Des renforts aériens sont attendus mercredi matin, selon la préfecture.

Hier mardi soir, le panache de fumée était visible depuis l’agglomération bordelaise.

180 pompiers mobilisés

L’autre incendie en cours en Gironde, qui s’est déclaré vers 15h00 dans la commune de La Teste-de-Buch, a consumé 180 hectares près de la Dune du Pilat, sur le Bassin d’Arcachon, d’après le dernier bilan des pompiers.

Trois bombardiers d’eau ont effectué une soixantaine de largages. Quelque 180 pompiers sont mobilisés et vont travailler toute la nuit pour "couper la tête du feu", qui n’est "pas fixé", a indiqué un responsable.

Le feu a pris à partir d’une voiture qui circulait sur une route forestière dans la forêt usagère de La Teste.

Le terrain, "dunaire" et planté de vieux pins, est difficile d’accès mais dépourvu d’habitations, à l’exception de quelques cabanes de vacances, selon les pompiers. Quatre personnes ont été mises en sécurité.