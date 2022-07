Didier Raoult remplacé à la tête de l’IHU Méditerranée Infection

Les trois représentants de l’Etat se sont abstenus, a-t-on appris auprès d’un membre du conseil d’administration souhaitant rester anonyme.

L’Université Aix-Marseille, un des six membres fondateurs de l’IHU, "prend acte de cette nomination": "on reste vigilant et les visites du CHSCT vont continuer", a réagi son président Eric Berton.

"Aujourd’hui, il y a un outil exceptionnel fabriqué par un homme hors norme. Pour le remplacer, c’était compliqué, après deux ans de turbulences. L’IHU doit retrouver sa crédibilité scientifique et internationale", a analysé de son côté un autre membre du CA, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier.

«Le passé, c’est le passé»

"Le passé, c’est le passé, maintenant l’IHU regarde vers l’avenir", a déclaré de son côté Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, chargée des questions de santé, à la sortie du conseil.

Créé par le Pr Raoult en 2011, l’IHU était secoué depuis plus de deux ans par des polémiques incessantes, notamment autour de la figure hyper-médiatique de son directeur, accusé de "charlatanisme" par certains de ses pairs pour avoir fait la promotion, sans validation scientifique, d’un traitement du Covid à l’hydroxychloroquine.

En décembre, il avait ainsi reçu un blâme de l’ordre des médecins pour avoir communiqué "des informations qui ne s’appuyaient sur aucune donnée confirmée". Les accusations de "charlatanisme" avaient cependant été écartées, de même que celles de prises de "risque injustifié" pour les patients.

Des «liens» avec Raoult

Médecin biologiste, le Pr Fournier s’était illustré en dirigeant le laboratoire de tests PCR à grande échelle que l’IHU avait réussi à mettre en place à Marseille dès l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 en France.

Au sein de l’institut, il fait partie de l’équipe Vitrome (Vecteurs - infections tropicales et méditerranéennes) qui surveille les maladies infectieuses. Il est également responsable des plateformes séquençage et de la biobanque de l’IHU.

C’est sous la direction de Didier Raoult qu’il avait soutenu sa thèse en 1999, consacrée à l’étude des Rickettsioses, des bactéries intracellulaire à l’origine notamment du typhus.

Etant donné ces "liens" avec Didier Raoult, le CHSCT de l’Université Aix-Marseille avait annoncé dès mardi "réprouver" ce choix. Pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le Pr Fournier "ne signifie pas de rupture dans le mode de gouvernance" et ne garantit pas "un avenir serein en termes de probité scientifique et médicale".