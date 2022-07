Miracle : il survit à l’avalanche qui l’a enseveli… et qu’il a filmé

Une fois arrivé au point culminant de l’escapade, le touriste britannique explique s’être éloigné du groupe pour prendre quelques photos. « C’est alors que j’ai entendu la glace qui se brisait derrière moi, raconte-t-il dans un post publié récemment sur Instagram. C’est là que la vidéo commence. »

Une avalanche qui dévale la montagne à pleine vitesse et un bruit de plus en plus fort qui se rapproche du vidéaste : les images de la scène sont impressionnantes. Tellement impressionnantes que, même s’il assure « qu’il y avait un endroit pour s’abriter juste à côté » de lui, le randonneur a été surpris par la puissance et la rapidité du phénomène.

Se réfugiant finalement derrière un rocher au moment où la glace est arrivée à sa hauteur, Harry Shimmin s’en est sorti miraculeusement, comme le reste de ses compagnons de randonnée. « Quand je les ai rejoints, j’ai pu voir qu’ils étaient tous sains et saufs, même si l’un d’entre eux s’était gravement coupé au genou », détaille-t-il dans son post.

Imprudent - « Je suis très conscient que j’ai pris un gros risque » -, le touriste reconnaît également avoir beaucoup de chance : « Si nous avions marché 5 minutes de plus dans notre randonnée, nous serions tous morts. »