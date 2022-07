Les méduses envahissent les plages de France cet été: comment les éviter?

À plus long terme, la croissance des populations de méduses aux abords de la Méditerranée ne fait aucun doute. En cause: une mer plus chaude, une pollution en augmentation et une absence de réels prédateurs.

Jérémy Deverdun confirme la tendance auprès de nos confrères du Parisien : "Si la mer est plus chaude, les cycles des méduses sont plus courts: elles arrivent plus vite à maturité, et elles se reproduisent plus vite.".

Quant à la pollution des mers, celle-ci nourrit les méduses, participant ainsi à la prolifération de l’espèce. Les nitrates et les phosphates rejetés par l’agriculture notamment enrichissent les mers en nutriment, ce qui favorise l’apparition des planctons, l’aliment principal des méduses.

Rassurer les vacanciers

La présence de méduses ne doit toutefois pas effrayer les vacanciers. "S’il y a bien un animal dont il ne faut pas avoir peur, c’est bien elles", indique Alain Thiéry Alain Thiéry, chercheur à l’Institut méditerranéen de biologie et d’écologie marine et continentale. "C’est vraiment par hasard que les humains se font piquer, car les méduses ne les voient même pas."

Les piqûres ne sont généralement pas dangereuses. Seuls les enfants et les personnes allergiques peuvent faire un choc anaphylactique.

En cas de piqûre, frottez la brûlure avec du sable et de l’eau de mer, pour ôter les restes de tentacules. Il ne faut surtout pas appliquer d’eau douce, car cela renforce la sensation de douleur. Alain Thiéry ajoute qu’il faut appliquer une source de chaleur à 45 – 50 degrés, comme des cailloux ou une bouteille chaude, car le poison des méduses se dissout à la chaleur.

Les méduses en temps réel

Et si vous ne voulez vraiment pas tomber nez à nez avec une méduse lors de votre bain de soleil en bord de mer, deux cartes répertorient les méduses aux abords des plages françaises: Méduséo et Meduse.acri.fr.

Toute personne peut participer au recensement des méduses sur ces sites. Il suffit de chercher sa ville puis de cliquer sur "contribuer". La date de l’observation, la quantité et le type de méduse vous seront ensuite demandés, indique le Parisien.