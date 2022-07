Crise au sein du gouvernement britannique: Zelensky exprime sa «tristesse» face au départ de Johnson

M. Johnson était l’un des hommes politiques occidentaux les plus résolus et les plus éloquents dans son soutien à Kiev.

"Nous ne doutons pas que le soutien de la Grande-Bretagne continuera, mais votre leadership personnel et votre charisme l’ont rendu spécial", a encore écrit le président ukrainien.

L’entretien téléphonique a porté également sur la coopération militaire et politique entre les deux pays et sur les négociations en vue de débloquer les exportations des céréales à partir des ports ukrainiens, a précisé la présidence.