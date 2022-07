Traité avec l’Iran: la Belgique face à un dilemme, reconnaît Van Quickenborne

Les négociations en vue de conclure ce traité permettant le transfèrement de détenus ont commencé en 2016, sous la législature précédente. Les services de sécurité belges ont soutenu la conclusion d’une telle convention, selon le ministre. L’Iran pratique une "diplomatie de la prise d’otage". Il n’hésite pas à arrêter des ressortissants de nationalité étrangère ou ayant la double nationalité pour faire pression sur les États occidentaux. La Belgique est confrontée depuis 2016 au cas du professeur Djalali, de nationalité irano-suédeoise et invité à la VUB. En 2016, il a été arrêté en Iran pour espionnage et condamné à mort. Même s’il n’a pas la nationalité belge, l’homme a bénéficié d’un soutien diplomatique actif de la Belgique. Depuis le mois de février, c’est un ressortissant belge qui est directement visé: Olivier Vandecasteele, arrêté à nouveau pour des motifs d’espionnage et détenu dans la prison d’Evin, dans la banlieue de Téhéran, connue pour abriter une section réservée aux prisonniers politiques.

Selon le gouvernement, ce texte vise à protéger les intérêts des ressortissants belges se trouvant en Iran, au nombre de 209 selon les chiffres des Affaires étrangères auxquels sont ajoutés 20 touristes enregistrés. Plutôt que de pratiquer des négociations "de marchand de tapis", selon M. Van Quickenborne, la Belgique dispose d’un instrument de droit international pour permettre un transfèrement, comme il en existe avec 74 autres pays. Tous les dossiers seront néanmoins étudiés au cas par cas, requièrent le consentement des deux États et de la personne condamnée, et ne peuvent mener à un transfèrement s’il risque d’aggraver la situation du condamné pour des considérations de race, de religion ou d’opinions politiques. Une concertation aura lieu avec les autorités judiciaires pour les "cas importants", a assuré le ministre.

Or, la Belgique pourrait être confrontée rapidement à un "cas important". En 2018, la police belge a arrêté deux personnes en route vers la France pour commettre un attentat contre un rassemblement d’opposants iraniens. Les faits ont mené à l’interpellation et à la condamnation en Belgique à 20 ans de prison du diplomate iranien Assadolah Assadi, considéré comme le cerveau de l’opération déjouée. Tant dans la majorité que dans l’opposition, des députés ont exprimé leur crainte d’un échange dont bénéficierait M. Assadi alors qu’il est condamné pour des faits graves de terrorisme. À leurs yeux, il ne fait guère de doute que l’intéressé sera libéré dès son arrivée sur le sol iranien. Le ministre n’a pas voulu s’exprimer à l’avance sur ce cas. "Si le traité est approuvé, on peut l’appliquer", s’est-il contenté d’ajouter.

Quant au professeur Djalali, même s’il bénéficie d’un grand soutien politique en Belgique, il n’est pas concerné par le traité puisqu’il ne dispose pas de la nationalité belge, a confirmé le ministre.

Les réactions ne se limitent pas au monde politique belge. La communauté iranienne en Belgique a manifesté mardi matin contre l’adoption de ce traité. Des dignitaires américains ont également écrit à la Chambre pour exhorter les députés à rejeter le texte, dont un ancien directeur du FBI et un ancien commandant suprême de l’OTAN en Europe ("Saceur").