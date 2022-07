L’œuvre ciblée, attribuée à Giampietrino, est une copie grandeur nature du célèbre tableau de Léonard de Vinci et dépeint la scène biblique pendant laquelle Jésus annonce que l’un de ses douze apôtres le trahira.

"Quand j’enseignais, j’amenais mes élèves dans de grandes institutions comme la Royal Academy. Mais maintenant, il semble injuste d’attendre d’eux qu’ils respectent notre culture alors que leur gouvernement est déterminé à détruire leur avenir en autorisant de nouveaux projets pétroliers et gaziers", a déclaré une militante et ancienne institutrice, Lucy Porter, 47 ans, citée dans un communiqué de Just Stop Oil .

Jessica Agar, une autre militante et étudiante en art de 21 ans a affirmé: "il n’y a pas de place pour que je poursuive ma vocation d’artiste dans un monde où je n’ai pas d’avenir".

C’est la cinquième fois en une semaine que des militants de l’organisation mènent une action de ce type dans une institution culturelle. Lundi, ils avaient recouvert un tableau de la National Gallery de Londres d’une image représentant un paysage bucolique massacré par les énergies fossiles.

Après la brève intrusion de militants de Just Stop Oil sur la piste du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne à Silverstone, six personnes ont été inculpées mardi, selon la police locale.