Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir conquis Lyssytchansk et toute la région de Lougansk

Les forces russes et leurs alliés séparatistes ont pris "le contrôle complet de Lyssytchansk et d’autres villes proches dont les plus notables sont Belogorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo et Belaïa Gora", ajoute ce communiqué.

L’AFP n’a pas pu vérifier ces informations de source indépendante.

Quelques minutes avant cette annonce, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, avait indiqué de son côté que des combats se poursuivaient dans Lyssytchansk et que les forces ukrainiennes y étaient "totalement" encerclées.

Le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, a lui affirmé dimanche sur Telegram que "les Russes renforcent leurs positions dans la région de Lyssytchansk".