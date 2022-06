France: elle vivait avec 111 chats dans des conditions d’hygiène déplorables

Une odeur pestilentielle

De nombreux chats ont ainsi été découverts chez la mise en cause par les gendarmes et les services vétérinaires, prévenus par deux associations de protection des chats. Les intervenants avaient constaté une odeur pestilentielle d’urine et d’excréments dans les pièces sans lumière où les animaux étaient cantonnés. Ils avaient aussi retrouvé sept cadavres de félins dans un congélateur, indique Le Dauphiné Libéré.

De multiples adoptions

La prévenue aurait multiplié les adoptions de chats sans prendre en compte leurs besoins et l’environnement qu’elle leur proposait. Son ancien compagnon a estimé que la quadragénaire cherchait à combler un manque affectif, indique le quotidien local.