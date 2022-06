Attentats à Paris: le Belgo-Marocain Farid Kharkhach placé en rétention à sa sortie de prison

"Par décision administrative et sans qu’aucune décision n’ait été communiquée par la préfecture (des Hauts-de-Seine) à ses conseils, Monsieur Kharkhach a été privé de liberté, avant même qu’il puisse rejoindre sa femme venue le chercher devant la maison d’arrêt de Nanterre", depuis la Belgique où ils résident, a indiqué l’une de ses avocates, Me Fanny Vial. Elle a condamné "avec fermeté" une "humiliation gratuite et injuste", et une "immixtion de l’administratif sur le judiciaire".