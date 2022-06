"Les familles n’ont plus de liste de fournitures à acheter, hormis: cartable, trousse vide et agenda. Les fournitures seront à retrouver dans les classes le jour de la rentrée", indique-t-on du côté de la mairie.

600 000 euros

Forcément, le budget consacré à ce coup de pouce a un coup.Il sera de plus de 600000€ pour Lille.Selon la Ville, "cette mesure de solidarité et d’égalité […] répond donc à un double enjeu de justice sociale et de transition écologique".