Les recherches Google sur l’avortement pourraient être récupérées par la justice dans les États où l’IVG est interdite

"La différence entre aujourd’hui et la dernière fois que l’avortement était illégal aux États-Unis, c’est que nous vivons dans une ère de surveillance en ligne sans précédent" , a mis en garde la directrice de la cybersécurité de EFF, Eva Galperin, sur Twitter. Dans son communiqué, l’ONG basée à San Francisco précise "Celles et ceux qui cherchent, offrent ou facilitent l’accès à l’avortement doivent, désormais, partir du principe que toutes les données qu’ils et elles laissent sur Internet ou ailleurs peuvent être recherchées par les autorités." L’historique des recherches sur Google par exemple, peut permettre à la justice d’alimenter un dossier contre une femme ayant cherché à avorter dans un état où l’IVG est interdit, ou à se rendre dans un état où il est légal.

Des conseils pour effacer ses traces sur Internet

Sur les réseaux sociaux, plusieurs organisations spécialistes de la sécurité numériques ont publié des guides pour les femmes qui souhaiteraient se renseigner sur l’avortement sans laisser de traces sur Internet. La Digital Defense Fund conseille par exemple d’éviter Google en utilisant à la place des moteurs de recherche qui ne sauvegardent pas les historiques de recherche et qui ne collectent pas les données personnelles des utilisateurs comme DuckDuckGo .

L’organisation recommande également de désactiver les publicités ciblées en fonction des centres d’intérêt sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Pour communiquer sur l’avortement, il est plus sûr d’utiliser des messageries cryptées comme Signal et ProtonMail plutôt que les applications les plus populaires, ou d’avoir recours à des réseaux virtuels privés (VPN). Le média américain spécialisé sur les nouvelles technologies The Verge , indique que ces guides pourraient devenir illégales dans certains États anti-avortement.

Pour les associations pro choice, l’interdiction de l’IVG ne va pas empêcher les femmes d’avorter, seulement les empêcher d’avorter sans danger. ©Photo News

Sur Tik Tok et Instagram, des influenceuses appellent à désinstaller les applications mobiles de suivi menstruel comme Glow , Clue ou Flo . Les développeurs de cette dernière ont annoncé travailler sur un mode “anonyme” qui devrait bientôt être disponible pour les utilisatrices. Dans son communiqué, l’EFF conseille d’ailleurs aux habitantes des États où l’avortement est illégal de désactiver la géolocalisation sur les applications où elle n’est pas nécessaire. Certains États pourraient chercher à interdire aux femmes d’aller avorter dans un état voisin.

En plus de Google et Apple, les opérateurs de réseau mobile collectent aussi les données de géolocalisation. Munies d’un mandat, les autorités peuvent récupérer ces données et pourraient les utiliser comme preuve contre les femmes s’étant rendues dans une clinique d’avortement d’un autre état. Début juin, une quarantaine d’élus américains, dont la démocrate Alexandra Ocasio-Cortez, ont écrit une lettre au PDG de Google, Sundar Pichai, à propos du risque que la collecte des données personnelles par le géant du numérique pourrait faire peser sur les citoyens américains.

Les pro-vie veulent interdire d’aider les femmes à avorter ailleurs

La National Right to Life Committee (NRLC), principale organisation pro-vie aux États-Unis, a publié un communiqué demandant notamment aux États de prévoir des sanctions pour punir les personnes qui aideraient des femmes à avorter. L’organisation cible par exemple les chauffeurs qui auraient conduit les femmes enceintes dans des cliniques d’avortement et même les associations qui expliquent comment se renseigner sur ces cliniques sans laisser de traces. Certaines entreprises se mobilisent et apportent leur soutien aux femmes souhaitant avorter. L’entreprise Uber a par exemple promis de prendre en charge les frais de justice de ses chauffeurs qui auraient conduit une femme à une clinique d’avortement.

Depuis la décision de la Cour suprême vendredi 24 juin, huit États comme l’Alabama, le Kentucky ou le Missouri ont déjà interdit l’avortement. D’autres, comme le Texas, devraient suivre dans les prochaines semaines. Une vingtaine des 50 États du pays devrait interdire ou fortement restreindre le droit à l’IVG dans les prochains mois selon les experts.