Un Américain de huit ans joue avec l’arme de son père et tue un bébé d’un an

La scène s’est déroulée dans un motel où le quadragénaire au lourd casier judiciaire avait retrouvé sa petite amie. Lui était venu avec son fils, elle avec ses jumelles de deux ans et sa fillette d’un an.

À un moment, il s’est absenté en laissant son arme "dans un placard", a précisé le shérif lors d’une conférence de presse. Sachant où elle était cachée, "son fils s’en est emparée et a commencé à jouer avec".

"Il a tiré sur le bébé d’un an et l’a tué. Après l’avoir traversé, la balle a blessé une des jumelles qui devrait s’en sortir", a poursuivi le shérif, en notant que la mère des victimes était alors endormie.

Quand le père est revenu, il a emporté l’arme et des substances, probablement de la drogue, hors de la chambre, avant l’arrivée de la police.

Cette mort s’inscrit dans une série effarante d’accidents comparables.

"Chaque année, aux États-Unis, des centaines d’enfants accèdent à des armes chargées et non sécurisées, dans des placards, des tables de nuit, des sacs à dos ou des sacs à main, ou simplement laissées traîner" et tirent involontairement, selon un rapport récent d’Everytown For Gun Safety.

L’organisation, qui milite pour un meilleur encadrement des armes à feu, estime que ces "tirs non-intentionnels" de mineurs causent en moyenne 350 morts chaque année.

Plus globalement, les armes à feu causent environ 40.000 morts par an aux États-Unis, en incluant les suicides, selon le site Gun Violence Archive.