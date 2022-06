Pourquoi les rédactions de France Inter, France Télévisions et Arte font grève aujourd’hui, explications

La redevance audiovisuelle existe depuis 1933 et est une des plus importantes sources de financement des chaînes de télévision et de radio publiques françaises. 23 millions de foyers sont concernés, à hauteur de 138 € par an pour ceux de métropole et 88 € pour ceux d’Outre-mer. Cette contribution représente plus de trois milliards d’euros par an pour le service public. Sont redevables de cette taxe les foyers qui possèdent un poste de télévision. Les foyers aux revenus les plus précaires en sont en revanche exonérés. "Cette redevance permet aux radios et télévisions publiques de s’appuyer sur des ressources pérennes, quels que soient les gouvernements en place" , rappelle le syndicat SNJ-CGT de France Télévision dans un rapport du 22 juin 2022.

Une mesure du gouvernement pour renforcer le pouvoir d’achat

C’était une des annonces d’Emmanuel Macron pour augmenter le pouvoir d’achat des Français, lors de la présentation de son programme pour les élections présidentielles le 17 mars 2022. La suppression de la redevance fait partie des mesures voulues par le gouvernement pour aider les Français à faire face à l’inflation. "Dans la mesure où la taxe d’habitation est supprimée et où il y a de moins en moins de téléviseurs dans les foyers, cette redevance allait devenir obsolète. Donc il fallait trouver un nouveau mode de financement pour l’audiovisuel public" avait expliqué la ministre de la Culture Rima Abdul Malak dans une interview au quotidien Le Parisien .

Les ministres de l’Économie, Bruno Le Maire, et chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, ont présenté cette proposition pendant le conseil des ministres du 11 mai 2022. "La contribution à l’audiovisuel public sera supprimée de manière pérenne dès cette année et le financement de l’audiovisuel public sera assuré dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d’indépendance des médias", développe le compte rendu du Conseil des ministres.

Le texte de loi sur le pouvoir d’achat comprenant cette mesure sera présenté en Conseil des ministres le 6 juillet, puis il devrait être examiné au Parlement le 18 juillet. Les débats à l’Assemblée risquent d’être houleux sur le sujet. Si on se base sur les positions des candidats à l’élection présidentielle d’avril dernier, les députés du Rassemblement National et des Républicains devraient être favorables à la suppression de la redevance tandis que les députés des partis de gauche devraient s’y opposer d’après Philippe Bailly, président du cabinet de conseil NPA spécialisé dans les médias, interrogé lundi soir sur France Culture .

Un risque pour l’indépendance du service public

«La suppression de la redevance serait une remise en cause du droit d’informer» pour le syndicat SNJ-CGT de France Télévisions. ©AFP

Pour remplacer la redevance télé , le gouvernement souhaite mettre en place un budget courant sur plusieurs années au lieu d’un prélèvement sur les revenus des foyers français. "La suppression de la redevance serait une remise en cause du droit d’informer et de la capacité́ d’enquêter sur les pouvoirs politiques et ééconomiques. Elle risque de suspendre une épée de Damoclès sur les médias publics s’ils ont le malheur d’avoir déplu au gouvernement en place, et de faire peser sur les journalistes une pression intolérable" , conteste le syndicat SNJ-CGT de France Télévisions dans son rapport du 22 juin.

Le pouvoir exécutif a assuré, dans un rapport du Sénat rendu public en juin 2022, qu’il n’y aurait pas de baisse des moyens de l’audiovisuel public malgré la suppression de la redevance. Ce même rapport propose également de fusionner France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA en une seule société publique. Les syndicats s’inquiètent des moyens qui seraient alors mis en place pour réduire les coûts de fonctionnement de ces entités médiatiques.