En 15 ans, plus de 100000 enfants tués ou mutilés

"Entre 2005 et 2020, les Nations Unies ont recensé plus de 266000 violations graves contre des enfants" , "commises par des parties à des conflits dans plus de 30 situations de guerre en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine" , souligne un nouveau rapport de l’Unicef (fonds des Nations Unies pour l’enfance). Mais "ce chiffre ne représente qu’une fraction du nombre de violations présumées" , rapporte l’ONG, citant "les restrictions d’accès et de sécurité ainsi que la honte, la douleur et la peur dont souffrent les enfants survivants et leurs familles" comme des facteurs empêchant la documentation de ces violences.