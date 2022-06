Affaire Luc Besson: Le Point et son journaliste Zemouri à nouveau condamnés pour diffamation

Étienne Gernelle, directeur de publication du Point, et M. Zemouri, sont condamnés à payer respectivement 3.000 euros et 2.000 euros d’amende, ainsi qu’à verser solidairement 3.000 euros de dommages et intérêts à Sand Van Roy, ainsi que 2.000 euros de frais de justice. Le passage incriminé doit être supprimé du site.