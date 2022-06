Poutine au Tadjikistan mardi, premier voyage depuis l’offensive contre l’Ukraine

Le maître du Kremlin est ensuite attendu mercredi à un sommet des pays riverains de la mer Caspienne au Turkménistan, autre ex-république soviétique autoritaire d’Asie centrale.

Le dernier voyage à l’étranger de Vladimir Poutine remonte au 4 et 5 février lorsqu’il s’est rendu en Chine pour une rencontre avec son homologue Xi Jinping à l’occasion de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver.

Un peu plus de deux semaines plus tard, il lançait son pays à l’assaut de son voisin ukrainien, après des mois de montée des tensions et en dépit d’efforts diplomatiques pour empêcher Moscou d’attaquer.

Depuis, M. Poutine n’a effectué aucun déplacement, pas même chez son plus proche allié, le Bélarus. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko est lui venu à plusieurs reprises en Russie.

Le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’ex-URSS, est allié à la Russie et très dépendant d’elle économiquement.

Du fait de la pandémie de Covid, M. Poutine, qui a été maintenu dans une bulle sanitaire très stricte, n’a effectué que trois déplacements étrangers entre février 2020 et février 2022.

Il a rencontré l’Américain Joe Biden à Genève en juin 2021, l’Indien Narendra Modi à New Dehli en décembre 2021, puis Xi à Pékin en février 2022.