Italie: l’ex-international italien Tommasi élu maire de Vérone

Âgé de 48 ans, M. Tommasi a disputé 25 matches avec le maillot de l’équipe nationale d’Italie entre 1998 et 2003. En club, il a notamment évolué avec l’Hellas Vérone, son club formateur, et la Roma, avec qui il a remporté le championnat d’Italie en 2001.

Après sa carrière de joueur, il a notamment présidé le syndicat des joueurs (2011-2020) et avait aussi postulé, sans succès, pour être le sélectionneur des Azzurri en 2018, battu par Roberto Mancini.

C’est la première fois depuis 15 ans que le centre-gauche va diriger Vérone, ville d’un peu plus de 250.000 habitants.

"Je suis content parce que, au-delà du résultat, nous avons réussi à parler de politique sans forcément attaquer l’adversaire, sans dénigrer, sans insulter", a commenté l’ex-international, cité par l’agence de presse Ansa.

Globalement, le centre-gauche sort renforcé de ce second tour d’élections locales partielles marquées essentiellement par un fort taux d’abstention, de près de 58%.

Outre Vérone, où la droite a payé le prix de ses divisions internes, son candidat n’ayant pas obtenu le soutien de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, le centre-gauche a également réussi à prendre les villes de Parme, Piacenza, Catanzaro et Alessandria, tandis que la droite a remporté les villes de Lucques, Frosinone, Sesto San Giovanni et Barletta.

"C’est un résultat qui nous renforce pour l’avenir", a déclaré Enrico Letta, le leader du principal parti de centre-gauche, le Parti démocrate (PD).

"Nous sommes désolés pour les villes perdues dans ces ballottages en dépit de l’engagement des candidats et militants, souvent à cause des divisions et disputes au sein de la droite, comme à Vérone, et qui ne devraient plus se reproduire", a commenté pour sa part sur Facebook Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite).