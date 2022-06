Guerre en Ukraine: un missile frappe un centre commercial «très fréquenté», 13 morts et plus de 40 blessés

Il a accompagné son message d’une vidéo montrant le centre commercial en feu, émettant de gros nuages de fumée, avec des camions de pompiers et une dizaine de personnes sur place.

"Le tir de missile sur Krementchouk a touché un endroit très fréquenté qui n’a aucun rapport avec les hostilités", a pour sa part indiqué sur Facebook Vitali Maletsky, le maire de cette ville qui comptait 220.000 habitants avant la guerre.

"Il y a des morts et des blessés. Plus de détails viendront", a-t-il ajouté.

Le gouverneur régional Dmytro Lounine a dénoncé un "crime de guerre" et un "crime contre l’humanité", ainsi qu’un "acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population civile".

«Totalement déplorable»

Selon l’armée de l’air ukrainienne, le centre commercial a été atteint par des missiles antinavires Kh-22 tirés de bombardiers à long rayon d’action Tu-22, de la région russe de Koursk.

Une action qualifiée de "totalement déplorable" par le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point-presse quotidien. La ville de Krementchouk n’avait pas été touchée par la guerre jusqu’à présent, a-t-il relevé. En indiquant ne pas être en mesure de confirmer un bilan, Stéphane Dujarric a affirmé que "toute attaque qui frappe un centre commercial est totalement déplorable".