À Kyiv, "une sorte de syndrome post-traumatique"

L’ouvrage qui paraît ces jours-ci, Carnet de bord de la résistance ukrainienne , rassemble une sélection d’articles publiés depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, mais aussi durant les trois mois précédents. Rencontre avec Alexander Query.

Quelle est la situation des médias ukrainiens?

La plupart d’entre eux sont aux mains d’oligarques qui défendent d’abord leurs intérêts économiques. Depuis le début de la guerre, quelques chaînes de télévision ont été fermées par Zelensky car elles étaient trop pro-Kremlin. Par ailleurs, l’Ukraine subit de nombreuses cyberattaques de la part de la Russie mais elle y est plutôt bien préparée. C’est un pays extrêmement avancé sur le plan digital.

Comment avez-vous vécu l’entrée en guerre et les premiers bombardements?

On s’y était préparé depuis fin 2021. Une semaine avant le déclenchement de la guerre, on a d’ailleurs eu une réunion de rédaction pour savoir qui restait et qui partait. Les premiers jours, entre coups de feu et bombes, on vit dans une tension permanente. À laquelle on finit par s’habituer, on a besoin de l’accepter pour continuer à vivre. Aujourd’hui, à Kyiv, on entend encore cinq, six sirènes par jour. Mais on arrive à se déconnecter.

Pendant les six semaines durant lesquelles la ville a été pilonnée par les Russes, vous pensiez à la mort?

Oui, car l’armée déployée au Nord-est était immense. Et ma vision était d’autant plus apocalyptique que l’on entendait que, dans les villes occupées, les Russes allaient de porte en porte avec une liste de personnes à arrêter. Comme journaliste, je n’étais pas en sécurité. C’est pourquoi, avec ma compagne ukrainienne, nous sommes partis vers l’Ouest. Mais il n’était pas question, bien sûr, de quitter l’Ukraine. À Lviv, on a ouvert le premier centre de Reporters sans frontières dans le pays, avec pour mission de distribuer des gilets pare-balles, des casques, des kits médicaux aux journalistes étrangers mais également ukrainiens.

Dans les articles, on peut lire comment les Ukrainiens se sont réinventés: des restaurants sont ouverts à ceux qui souhaitent cuisiner ou offrent des repas gratuits, des couturiers fabriquent des gilets de camouflage…

Si tout le monde ne peut pas être soldat, tout le monde peut être utile en adaptant ses talents à la guerre. C’est un effort spontané de soutien à l’armée, comme cela s’était produit durant la révolution du Maidan de 2014. Cela ne m’a pas surpris: la jeune génération, qui n’a pas connu l’URSS, est très soudée dans l’envie de bâtir une nation. Je suis frappé par la jeunesse de ceux qui sont sur le front.

Même si le pays st en guerre, les services municipaux continuent à fonctionner et les trains à rouler.

Et la poste marche très bien! C’est indispensable pour les Ukrainiens, et une forme de fierté pour eux. On a l’exemple des responsables des chemins de fer s’excusant des 15 minutes de retard d’un train à cause d’un missile! À Kyiv, la vie a repris entre 6h et 23h, après le couvre-feu. Près de deux tiers de ses habitants sont revenus et tout y est beaucoup plus calme qu’avant. Les gens s’abstiennent de parler trop fort ou de claquer les portes, évitent les sons trop violents. Ils sont plus bienveillants. C’est une sorte de syndrome post-traumatique.