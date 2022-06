Révocation du droit à l’avortement aux USA: Obama en colère, De Croo «préoccupé», Trump salue la décision

Barack Obama «en colère»

L’ancien président américain Barack Obama a accusé la Cour suprême d’avoir "attaqué les libertés fondamentales de millions d’Américaines", après la décision vendredi de l’institution de révoquer le droit à l’avortement.

"Aujourd’hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédent historique, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit", a déclaré l’ancien président démocrate sur Twitter.

«La volonté de Dieu», selonTrump

L’annulation du droit à l’avortement décidée vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis répond à la "volonté de Dieu", a déclaré l’ancien président américain Donald Trump.

Interrogé par la chaîne Fox News sur son propre rôle, pour avoir nommé trois juges et fait ainsi franchement fait basculer la majorité de la haute juridiction dans le camp conservateur, le milliardaire républicain a répondu: "C’est la volonté de Dieu".

La décision "suit la Constitution", et "ramène tout au niveau des Etats, ce qui aurait toujours dû être le cas", a-t-il ajouté.

Et en Belgique?

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est ainsi, sur Twitter, "très préoccupé des implications de la décision de la Cour suprême des États-Unis (...) et du signal qu’elle envoie au monde". Il a souligné qu’"interdire l’avortement ne menait jamais à moins d’avortements mais seulement à davantage d’avortements peu sûrs". Il a enfin promis que la Belgique continuera de travailler avec les autres pays pour avancer sur les droits sexuels et reproductifs "partout".

La secrétaire d’État à l’Égalité des genres Sarah Schlitz a aussi déploré, via Twitter, "une nouvelle dévastatrice pour les droits des femmes aux États-Unis", ajoutant que "les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains".