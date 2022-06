Les émissions de CO2 liées à la combustion d’énergies fossiles en hausse en 2021 dans l’UE

Les émissions de CO2 ont augmenté dans pratiquement tous les Etats membres en 2021, et surtout en Bulgarie (+18,0%), Estonie (+13,1%), Slovaquie (+11,4%) et Italie (+10,6%). Seuls deux pays ont vu ces émissions refluer l’an dernier: le Portugal (-5,5%) et la Finlande (-1,5%).

La Belgique sous la moyenne

Quant à la Belgique, ses émissions de CO2 liées à la consommation énergétique ont augmenté un peu moins que la moyenne de l’UE en 2021: +4,1%.

L’office européen de statistiques rappelle que les émissions de CO2 provenant de la consommation d’énergie représentent environ trois quarts (75%) du total des émissions d’origine anthropique dans l’UE.