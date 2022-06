Guerre en Ukraine: l’entretien pré-guerre entre Macron et Poutine dans un documentaire sur France 2

Quelques jours avant l’invasion des troupes russes en Ukraine, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont eu une conversation téléphonique. Au cœur d’un documentaire diffusé sur France 2 jeudi 30 juin à 21h10, le fossé entre la vision diplomatique russe et européenne est mis en avant. Il est notamment question d’un quiproco autour de l’Accord de Minsk et des interlocuteurs sur le territoire ukrainiens avec lesquels négocier…