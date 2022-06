Le pape se rendra bien au Canada fin juillet malgré ses douleurs au genou

Cette confirmation intervient moins de deux semaines après le report sine die d’une visite en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du sud, et alors que les problèmes de santé du pape, contraint de se déplacer en chaise roulante, ont ravivé les spéculations autour d’une possible démission.

Pour son 37e voyage depuis son élection en 2013, François se rendra du 24 au 26 juillet à Edmonton (Alberta), où il rencontrera une première fois des membres des délégations des Premières nations, Métis et Inuits.

Il rejoindra ensuite Québec du 27 au 29 juillet, pour célébrer notamment une messe au Sanctuaire National de Sainte-Anne-de-Beaupré, l’un des principaux lieux de pèlerinage en Amérique du Nord.

Le 29 juillet, il se rendra à Iqaluit, ville du grand Nord canadien qui regroupe le plus grand nombre d’Inuits du pays, où il rencontrera d’anciens élèves des pensionnats, avant de repartir à Rome.

Début avril, François avait déjà présenté ses "excuses" lors d’une audience au Vatican devant des délégations autochtones et des évêques canadiens. Confiant sa "tristesse et sa honte", il avait demandé "pardon à Dieu pour la conduite déplorable de ces membres de l’Eglise catholique".

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1980, quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.

Des milliers n’en sont jamais revenus. Les autorités estiment leur nombre entre 4.000 et 6.000. En 2015, une commission d’enquête nationale avait qualifié ce système de "génocide culturel".