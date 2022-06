La Belgique rouvrira à partir de la mi-juillet son ambassade à Kiev

La Belgique prépare cette réouverture depuis la mi-avril, époque à laquelle la représentation de l’Union européenne dans la capitale ukrainienne avait déjà rouvert ses portes. Plusieurs autres pays ont suivi depuis, mais la Belgique se montrait plus prudente, pour des raisons de sécurité du personnel.

Dès l’arrivée d’une équipe diplomatique belge sur place, le personnel local reprendra également progressivement le travail.

L’ambassade de Belgique à Kiev avait dû fermer fin février pour raison sécuritaire face à l’avancée russe. L’assistance consulaire a alors été assurée par des équipes présentes à plusieurs points frontières avec l’Ukraine, ainsi que par le Centre de crise du SPF Affaires étrangères. L’ambassade belge avait peu auparavant été relocalisée au sein de l’ambassade de France, dans la capitale ukrainienne.

"La réouverture de notre ambassade permettra des contacts plus étroits avec les autorités ukrainiennes, notamment dans le contexte de la situation sécuritaire et de la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’UE. C’est un signal important de résilience et de soutien aux Ukrainiens, mais ce retour est également important en vue de la reconstruction pour laquelle les entreprises belges ont un rôle certain à jouer", commente-t-on au cabinet du chef du gouvernement fédéral.

"Vu que la sécurité des employés est une priorité absolue, les Affaires étrangères et la Défense ont collaboré de manière rapprochée à une analyse de sécurité. Les mesures supplémentaires nécessaires ont été prises", assure-t-on.