Qui est Michel Piron le propriétaire du site «Jacquie et Michel», accusé de viols et proxénétisme?

Selon 20 Minutes, Michel Piron est un homme plutôt discret. Si son prénom s’est transformé en slogan bien connu de nombreux Français - "On dit merci qui? Merci "Jacquie et Michel" - son nom reste lui bien plus anonyme.

Avant de se lancer dans l’industrie du porno, Michel Piron était... enseignant. D’origine toulousaine, il a occupé un poste dans la petite localité d’Odos située dans l’agglomération de Tarbes, en France. Après avoir suivi une formation de webmaster, il se lance, en 1999, dans la création d’un site de voyage reprenant des clichés de ses propres vacances.

L’audience du site ne va cesser de croître.Le côté amateur de la démarche va dès lors se professionnaliser. En 2002, Michel Piron lance un site de partage de photos libertines intitulé "jacquieetmichel.net". Deux ans plus tard, la marque "Jacquie et Michel" est déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Qui est «Jacquie», de «Jacquie et Michel»?

Vu le succès de son entreprise, Michel Piron quitte l’Education nationale en 2005. Son temps sera alors intégralement consacré à l’industrie du X. Une aventure professionnelle qui est aussi familiale puisque sa femme, prénommée Araceli, et son fils Thibault l’accompagnent dans le projet.

Mais où est "Jacquie" dans cette histoire? Dans un premier temps, et jusqu’en 2014, Michel Piron expliquait que c’était sa femme, présentée comme institutrice et adepte du libertinage. Une présentation très commerciale des choses: dans les faits, la fameuse "Jacquie" n’était semble-t-il qu’une simple rencontre éphémère.

L’ascension de Michel Piron et sa société vont connaître un premier coup d’arrêt en juillet 2020. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour "proxénétisme" et "viols" après des signalements de trois associations féministes (Osez le féminisme, les Effronté-es et le Mouvement du Nid). C’est dans le cadre de cette enquête que Michel Piron, sa femme, et les trois autres personnes soupçonnées ont été placés en garde à vue ce mardi 14 juin.