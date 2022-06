Sur le marché à terme néerlandais, déterminant pour les prix sur le continent, le prix du gaz a progressé de 3% à 124 euros le MwH. La hausse avait déjà été de 2,5% lundi et de près de 50% sur la semaine dernière.

De nombreux pays tentent de trouver des solutions pour faire face à l’explosion des prix, renforcée par le fait que Moscou referme de plus en plus le robinet. L’Allemagne et les Pays-Bas recourent ainsi davantage au charbon pour économiser du gaz et éviter une pénurie cet hiver.

Cette nouvelle augmentation des prix est une mauvaise nouvelle pour l’inflation galopante en Europe.