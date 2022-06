Panne d’ascenseur: à 92 ans, il n’est plus sorti de chez lui depuis 3 ans (vidéo)

Les habitants n’en peuvent plus.Dans le bâtiment A, le plus dégradé de la copropriété, plus aucun ascenseur ne fonctionne. Les deux appareils sont en panne, dont un depuis trois ans. Deux fois par jour, Émilie, une infirmière à domicile, monte voir son patient au neuvième étage. "On travaille essentiellement dans les quartiers nord. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’habitations qui sont délabrées… Celle-là particulièrement", lâche-t-elle aface aux caméras de Sept à Huit.

Cloué à son fauteuil roulant et cantonné à son appartement

Amnesty, 92 ans, a contracté la poliomyélite quand il était petit. Depuis quelques années, cet ouvrier à la retraite, qui vit seul dans son trois pièces, est paralysé des jambes. Sans ascenseur dans sa tour, cloué à son fauteuil roulant, il n’est pas sorti de chez lui depuis 3 ans. Son infirmière, son aide à domicile et ses enfants sont ses seuls liens avec l’extérieur. "Voilà, tout ce que je peux faire", se désespère le retraité en se rapprochant de sa fenêtre. "Je vois le toit de l’école là-bas, mais je ne peux pas voir le bas du bâtiment ni la route. Je ne peux plus le voir en bas de chez moi", ajoute-t-il, la voix brisée. "Réfléchissez qu’il y ait le feu. C’est énorme ce que je suis en train de vivre", souligne-t-il encore. Si une telle situation venait à se présenter, il essaierait "de crier comme un lapin, ou quelque chose dans ce goût-là", ironise-t-il.