La présentatrice du JT de France 3 Catherine Matausch révèle être atteinte d’un cancer du poumon

"La vie a été compliquée depuis un an et demi. J’ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d’un cancer du poumon", dit-elle."Je vais bien. Je vais mieux". Avec sa prise de parole, Catherine Matausch espère éveiller les consciences sur ce fléau, comme l’a fait avant elle le regretté Jean-Pierre Pernaut. "C’est bien d’en parler, comme il l’a fait. J’en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n’en est pas au même stade et a été traitée à temps", a-t-elle précisé.