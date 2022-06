Femme de chambre, chauffeur livreur, producteur de pommes: qui sont ces nouveaux députés français atypiques?

Parmi eux Rachel Kéké, femme de chambre, investie par la Nupes, qui a remporté la 7e circonscription du Val-de-Marne. Mais aussi la RN Katiana Levavasseur, agente de maintenance, qui a raflé la 2e circonscription de l’Eure. Ou le producteur de pommes Eric Martineau, élu sous l’étiquette Ensemble-MoDem dans la 3e circonscription de la Sarthe. On notera encore Jorys Bovet, chauffeur-livreur, élu RN de la 2e circonscription de l’Allier.

Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA Opinion, n’est pas étonnée de la recrudescence de ces nouveaux députés."En 2017, plusieurs députés marcheurs issus de la société civile avaient été élus. Mais en 2022, les profils professionnels semblent encore plus variés, sans doute en raison des candidats investis Nupes", explique-t-elle à 20 Minutes.

«Ils vont apporter de la fraîcheur dans les discours et incarner une forme de renouvellement»

Même constat pour Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Cevipof (Sciences Po). "Avant 2017, on envoyait à l’Hémicycle des fonctionnaires, des hauts cadres du privé, des professions libérales. En 2017, on a vu arriver des cadres intermédiaires et des patrons de PME, qui n’étaient pas sortis des grandes écoles. Et cette année, on voit émerger des députés issus des catégories populaires, des employés, des artisans.Ils vont apporter de la fraîcheur dans les discours et incarner une forme de renouvellement", observe l’intéressé.

À l’heure où le désintérêt à l’égard du monde politique augmente en flèche, l’entrée de ces députés d’un nouveau genre apporte une forme d’espoir. "Beaucoup de citoyens font le reproche aux élus d’être déconnectés de la société. Le fait d’avoir des députés dont le métier d’origine est bien identifié peut participer à une forme de reconnexion. Ils peuvent apporter une manière différente de s’exprimer dans l’Hémicycle et pointer des exemples de situations vécues au quotidien par leurs administrés", estime Christelle Craplet.