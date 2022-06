Législatives en France: PS, EELV et PCF refusent la proposition de Mélenchon d’un groupe Nupes unique à l’Assemblée

"Pas question de se fondre dans un groupe unique", a pour sa part réagi le porte-parole d’EELV Alain Coulombel.

"On a un contrat avec la Nupes et je pense que c’est pareil pour PCF et PS: il était convenu que chacun ait son propre groupe. Cette proposition est inappropriée par rapport à l’engagement mutuel. On est mis devant le fait accompli", a-t-il dénoncé.

"Avoir un groupe propre est un des éléments de l’accord, nous avons toujours été clairs à ce sujet", a précisé à l’AFP Igor Zamichiei, numéro 2 du PCF, parti d’accord en revanche avec le principe d’un intergroupe.

Jean-Luc Mélenchon a proposé lundi que la Nouvelle union populaire écologique et sociale se constitue "comme un seul groupe" à l’Assemblée nationale, inquiet que l’obtention de 89 députés par le RN remette en cause son "statut" de première opposition à Emmanuel Macron.

"Dès lors qu’il y a un seul groupe, sans aucune discussion possible, l’opposition s’appellerait Nupes", a-t-il expliqué devant le siège de La France insoumise à Paris, affirmant qu’il s’agissait d’une "proposition, pas d’une injonction: "Naturellement, je m’en remettrai à ce que décideront les groupes".

Valérie Rabault, cheffe de file des socialistes à l’Assemblée nationale lors de la précédente législature, s’est également opposée à la proposition, tout comme à la proposition d’Eric Coquerel (LFI) d’une motion de censure début juillet contre le gouvernement d’Elisabeth Borne.

D’après l’élue du Tarn-et-Garonne interrogée par l’AFP, la "seule solution" pour les macronistes privés de majorité absolue est de "négocier texte par texte, ce qui est très bien".

Sur la présidence de la commission des Finances, qui revient de droit à l’opposition et pour laquelle le chef du PS Olivier Faure reconnaît à LFI une "primauté", Mme Rabault, qui a été rapporteure générale du budget dans le passé, ne "s’interdit rien" quant à une éventuelle candidature à cette fonction.

Mardi après-midi doivent se réunir les députés socialistes, au nombre de 34 à 35 selon elle. "Je souhaite réunir les élus dans l’accord Nupes et les élus hors accord Nupes. La réunion vise à voir si un centre de gravité est possible", en fonction de quoi elle pourrait se représenter pour le diriger, a-t-elle précisé.

Un vote interne est prévu jeudi.