Législatives en France: ces résultats qui vous ont peut-être échappés

Les personnalités publiques

Rachel Keke

"Secouer le cocotier" à l’Assemblée Nationale. Rachel Kéké l’a répété de nombreuses fois durant sa campagne. Elle est devenue le soir du dimanche 19 juin 2022 la première femme de chambre élue à l’Assemblée. Candidate pour la NUPES dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, Rachel Kéké a gagné le scrutin avec 51,38% des voix face à l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu qui se présentait pour la coalition Ensemble.

Après s’être fait connaître en 2020 et 2021 en menant 23 mois de lutte des femmes de chambre de l’hôtel Ibis des Batignolles où elle travaillait pour obtenir de meilleures conditions de travail. Née à Abidjan en Côte d’Ivoire et arrivée en France en 2000, Rachel kéké va à 47 ans faire ses premiers pas dans l’hémicycle où elle compte faire entendre les revendications des travailleurs précaires (agents d’entretien, agents de sécurité, aides à domicile…).

Cédric Villani

19 voix. C’est le faible écart qui a conduit à la défaite de Cédric Villani, député sortant dans la 5ecirconscription de l’Essonne. Ancien député de La République en Marche (LREM) qu’il a quitté en 2020, il se présentait cette année sous les couleurs de la NUPES. C’est son adversaire Paul Midy, candidat du camp présidentiel qui l’a emporté avec 50,03% des voix.

Mathématicien reconnu et lauréat de la prestigieuse médaille Fields en 2010, Cédric Villani avait fait ses premiers pas en tant qu’homme politique en 2017. Après avoir été exclu de LREM, il avait participé avec d’autres macronistes et anciens macronistes à la création d’un nouveau groupe à l’Assemblée: Écologie Démocratie Solidarité. Cédric Villani a ensuite mené campagne pour le candidat écologiste Yannick Jadot aux dernières présidentielles, rejoignant ainsi la NUPES.

Aymeric Caron

Aymeric Caron est le seul des trois anciens chroniqueurs de On est pas couchés candidats aux législatives à avoir été élu.

L’ancien journaliste Aymeric Caron a été élu pour la NUPES avec 51,65% des voix dans la 18e circonscription de Paris face au député sortant de la majorité Pierre-Yves Bournazel. Arrivé largement en tête au premier tour, il s’agit de la première élection politique à laquelle Aymeric Caron a participé. Durant sa campagne, il déclarait vouloir porter le combat des animaux.

Au cours de sa carrière de journaliste il a travaillé pour Canal +, France télé et Europe 1 mais c’est en tant que chroniqueur dans l’émission On est pas couchés de Laurent Ruquier entre 2012 et 2015 qu’il s’est fait connaître du grand public. Deux autres anciens chroniqueurs de l’émission, Éric Zemmour et Charles Consigny, briguaient un siège de député. Aymeric Caron est néanmoins le seul à avoir accédé au second tour.

Raquel Garrido

Victoire éclatante pour l’ancienne porte-parole de La France Insoumise, candidate pour la NUPES dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. En plus d’avoir récolté 53,5% des voix, Raquel Garrido a battu le sortant Jean-Christophe Lagarde, président de l’Union des Démocrates Indépendants (UDI) et député de la circonscription depuis 2002.

En plus de son engagement politique, la franco-chilienne a été chroniqueuse pour les émissions Les Terriens du dimanche! de Thierry Ardisson sur C8 en 2017 et Balance ton post! de Cyril Hanouna en 2019.

Les ministres d’Élisabeth Borne

Sur les quinze membres du gouvernement candidats aux législatives, 12 ont été élus dont la Première ministre Élisabeth Borne dans le Calvados. Certains ont été assez confortablement élus comme Gérald Darmanin dans le Nord et Olivier Véran dans l’Isère. Pour d’autres, la victoire a été remportée sur le fil comme Stanislas Guérini (51% des voix) et Clément Beaune (50,7% des voix) à Paris. Trois ministres ont néanmoins été battus et vont ainsi devoir démissionner de leur poste comme le veut la tradition, seulement un mois après leur nomination au gouvernement.

Amélie de Montchalin

La ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s’est inclinée dans la 6ecirconscription de l’Essonne face au candidat de la NUPES Jérôme Guedj. Amélie de Montchalin avait été secrétaire d’État chargée des affaires européennes et ministre de la Transformation et de la Fonction publiques durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Elle devrait normalement démissionner suite à sa défaite dimanche 19 juin 2022.

Brigitte Bourguignon

C’est la candidate du Rassemblement National (RN) Christine Engrand qui l’a emporté face à la ministre des Solidarités et de la Santé et de la prévention Brigitte Bourguignon dans la 6ecirconscription du Pas-de-Calais. Les résultats étaient serrés, la ministre s’est inclinée avec 49,94% des voix, 56 voix de moins que son adversaire.

Justine Benin

La secrétaire d’État chargée de la mer est également battue dans la 2ecirconscription de Guadeloupe, récoltant seulement 41,35% des voix face à Christian Baptiste, candidat divers gauche. La député sortante Justine Benin a probablement souffert d’un vote “Anti-Macron”, les Guadeloupéens ayant voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen aux présidentielles.

Le cas Damien Abad

Les résultats d’un ministre étaient particulièrement attendus, ceux de Damien Abad, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et ancien président du groupe Les Républicains à l’Assemblée. Accusé de viols par trois femmes , beaucoup d’opposants réclamaient sa démission.

Nommé ministre par Élisabeth Borne le 20 mai 2022, Damien Abad va pouvoir conserver son poste. Le député sortant est réélu avec 57,86% des voix dans la 5e circonscription de l’Ain face à la candidate NUPES Florence Pisani. Ancien député des LR, il avait quitté le parti la veille de sa nomination en tant que ministre avant de se présenter pour LREM.

Accusé de viols par trois femmes pour des faits ayant présumément eu lieu en 2010 et 2011 le lendemain de sa nomination, Damien Abad est resté au gouvernement. Emmanuel Macron avait déclaré sur le sujet que "La protection de la présomption d’innocence est importante" . Également élue à Paris pour la NUPES, l’écologiste Sandrine Rousseau a promis du “chahut” lors des prochaines prises de parole à l’Assemblée, dimanche 19 juin sur TF1.

Lourdes pertes pour le Président de la République

Deux soutiens de taille d’Emmanuel Macron ont été battus dans leur circonscription et ne feront pas leur retour à l’Assemblée. Il s’agit de l’ancien président de l’Assemblée Nationale Richard Ferrand et du président du groupe LREM à l’Assemblée Christophe Castaner.

Richard Ferrand

Le président de l’Assemblée Nationale a été battu dans sa circonscription.

Bien qu’arrivé en tête au premier tour, Richard Ferrand a perdu face à la candidate NUPES Mélanie Thomin dans la 6ecirconscription du Finistère. Cela faisait dix ans qu’il était député dans cette circonscription. Richard Ferrand présidait l’hémicycle depuis le 12 septembre 2018.

Christophe Castaner

Chef des députés LREM à l’Assemblée, Christophe Castaner a été battu dans la 2ecirconscription des Alpes-de-Haute-Provence par le candidat de la NUPES Léo Walter. Celui-ci l’a emporté avec 51,49% des voix. Ministre de l’Intérieur pendant la crise des gilets jaunes, Christophe Castaner briguait cette année un troisième mandat.