Kaliningrad, crise alimentaire: l’UE bataille contre la «propagandedu Kremlin», selon Borrell

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a réfuté lundi « la propagande » du Kremlin sur le transit limité en Lituanie vers l’enclave russe de Kaliningrad, et annoncé l’envoi aux dirigeants africains d’un courrier démontant les accusations du Kremlin selon lesquelles la crise alimentaire mondiale serait due aux sanctions européennes et non à l’agression de la Russie.