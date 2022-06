France: près de 200 femmes demandent la démission du ministre des Solidarités

"La question est simple: Damien Abad peut-il, comme ses fonctions le requièrent, incarner l’intérêt général?", demandent les signataires de la tribune lancée par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et l’association féministe #NousToutes. "Le peut-il, alors que trois femmes l’accusent de viol ou de tentative de viol et que de nombreuses personnes, y compris des élus de la République, ont témoigné de comportements tout à fait inappropriés?", poursuit cette tribune, signée notamment par des élues de l’opposition dont Laurence Rossignol (PS), Alice Coffin (écologiste) et Clémentine Autain (LFI).