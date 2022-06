L’EMA a déjà lancé cette semaine la procédure d’examen d’une version modifiée du vaccin de Pfizer/BioNTech adaptée au variant Omicron.

L’examen se poursuivra jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données pour une demande formelle de commercialisation du vaccin du groupe américain Moderna, également connu sous le nom de Spikevax, au sein des 27 pays de l’Union européenne, a précisé l’EMA.

Les inquiétudes quant au retour du coronavirus, en particulier des variants BA.4 et BA.5, augmentent, y compris en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, où les niveaux d’infection ont atteint leur plus haut en trois mois.

Pfizer et BioNTech ont annoncé cette semaine que leur vaccin modifié ciblerait "Omicron et ses sous-variants".