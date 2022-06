Guerre en Ukraine: les mots forts du roi Philippe en visite en Roumanie auprès de nos militaires

"Aujourd’hui, je ressens 3 émotions fortes: la colère, la fierté et l’espoir", a-t-il déclaré en anglais dans un discours à l’attention du président Iohannis. "Une énorme colère parce qu’une nation souveraine a été brutallement envahie sous nos yeux, en violation flagrante des lois internationales. L’agression russe en Ukraine a causé, pour la première fois en des décennies en Europe, d’immenses souffrances parmi une population innocente. Les armes ont semé la mort et plongé notre continent dans la guerre une nouvelle fois."

Le roi Philippe a donc également souligné sa fierté devant "l’unité des pays européens face à cet acte barbare, ces abus et ce déferlement de violence indescriptible", ajoutant que l’OTAN a "aussi réagi rapidement en déployant des troupes et du matériel sur son front à l’est.

Et il a conclu par "l’espoir de voir ce combat se terminer bientôt et que nous pourrons reconstruire une Ukraine libre et prospère. Le soutien du monde occidental ne s’arrêtera pas au dernier coup de feu. Nos valeurs triompheront: la démocratie, la liberté, la solidarité et le respect des droits humains."

Après la visite au détachement militaire belge, le souverain reprendra l’avion et sera de retour en Belgique en fin de journée.

