Décès à 91 ans de l’acteur Jean-Louis Trintignant

L’acteur de "Et Dieu... créa la femme", "Un homme et une femme" et "Amour" est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", a précisé son épouse Mariane Hoepfner Trintignant via un communiqué transmis par son agent. Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité.